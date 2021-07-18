Москвичам пообещали сухую и солнечную погоду в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В воскресенье, 18 июля, в Москве ожидается жаркая и солнечная погода без осадков, температура воздуха достигнет 30–33 градусов Цельсия, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.
"Будет преобладать солнечная, сухая погода, а температурный фон на 8 градусов превысит норму. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха плюс 30–33, в Подмосковье плюс 27–32. Сегодня будет последний аккорд такой 30-градусной жары", – заявил он.
Тишковец уточнил, что в столице ожидается юго-западный ветер, его скорость составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится чуть ниже нормы – 742 миллиметра ртутного столба, добавил синоптик.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности в связи с сильной жарой, предупреждение действует с 10:00 до 18:00 18 июля. Кроме того, в Москве и Подмосковье до 21:00 объявлен желтый уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности.
По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, июль 2021 года может оказаться в списке самых жарких на территории европейской части России. Среднемесячная температура в Москве в июле уже превысила норму на три градуса. Кроме того, в Северо-Западном федеральном округе фиксировалось несколько температурных рекордов.
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