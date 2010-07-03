"Не считаем, что не справляемся". Что известно о семье, где ребенка привязали к столбу

Фото: телеграм-канал BAZA

Светлана и Андрей Щавелевы из Ярославской области рассказали, почему привязали приемного сына к столбу, передает RT.

Инцидент произошел в начале июля. Приемная мать привязала пятилетнего сына Владимира за ногу к столбу. В опеку пожаловалась биологическая мать мальчика. Она сфотографировала ребенка, когда заходила его проведать.

В итоге у Щавелевых, которые воспитывают двух родных и шестерых приемных детей, изъяли всех приемных. Оставили лишь родных дочерей – 14-ти и 5-ти лет. Ярославская полиция возбудила против Светланы уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Женщина рассказала, что таким образом мальчика наказали за непослушание – он постоянно переворачивал весь дом, включая вещи других детей, в поисках конфет.

"Мы не едим конфеты как еду. Это просто угощение. Он хотел кушать все время. Я пробовала сушить сухари. Он ест и ест, пока не заканчиваются. А потом у него бывает расстройство желудка, он поправляется сильно", – объяснила приемная мать Володи.

Она подчеркнула, что физические наказания в семье категорически запрещены, поэтому ребенка сажают подумать, а на привязи – потому что просто поставить в угол активного ребенка невозможно, он отказывается там стоять.

При этом родители никогда не думали отдать приемного ребенка и не считают, что не справляются.

"В чем мы не справились? В том, что человек, которого мы обучаем, меня не слушает? Ребенок сыт, одет, обут. Мы-то знали, что это пройдет, что Вова еще маленький. Он только расти начал, подниматься", – отмечает Светлана.

Глава семейства говорит, что не знает случаев, когда приемных детей после такого скандала возвращали бы в семью. Случившееся Андрей назвал "ударом ниже пояса" со стороны биологической матери мальчика. По его словам, она хотела встречаться с сыном и ей не запрещали, хотя органы опеки настоятельно советовали Щавелевым не пускать ее в дом. В то же время мать добровольно написала отказ от родительских прав сразу после рождения сына и никогда не говорила, что хочет его вернуть.

"Она всегда говорила: "Я счастлива, что он живет здесь, в вашей семье". И что ей очень обидно, что у нее такой непослушный ребенок. Она все время мне улыбалась", – рассказывает приемный отец.

Владимир воспитывался в приемной семье Щавелевых с 2016 года. И это уже вторая его приемная семья. Три года назад его первую приемную семью в городе Талдом также обвинили в избиении детей. Когда мальчика изъяли, органы опеки обратились к Щавелевым как к опытным и хорошо известным опекунам и предложили приютить мальчика. Те согласились.

Живет семья в двухэтажном благоустроенном доме, где, по данным органов опеки, имеется все необходимое для проживания детей: современная мебель, много детских книг и игрушек. Соседи характеризуют семью с лучшей стороны, говорят, что и родители, и дети религиозны, Андрей Щавелев постоянно помогает на службах в храме по выходным.

Настоятель храма Николая Чудотворца в Мышкине отец Сергий тоже хорошо знает всю семью и подтверждает, что маленький Володя действительно неуправляемый. "Он всегда везде бегал, никого не слушал. Например, в храме заходил в комнаты, куда нельзя. Постоянно он хотел кушать, хоть они и не голодали", – рассказал священник.

Щавелевы особенно волнуются за девочек Катю и Настю, которые могут к ним не вернуться. Девочки – родные сестры. Настю они взяли под опеку из московского детского дома, а Катя жила в специализированном учреждении. У нее была 8-я группа здоровья: она имеет легкую степень умственной отсталости. Когда одна из сестер обрела семью, вторая стала приезжать на каникулы и в итоге тоже осталась с ними.

В итоге Щавелевы начали сомневаться в справедливости диагноза 15-летней Кати. Говорят, что в домашней обстановке она расцвела, в умственную отсталость уже никто не верил. Выяснилось, что у девочки почти полностью не видит один глаз, о чем даже не подозревали воспитатели в спецучреждении. Девочке выписали очки, она пошла в обычную школу, где хорошо учится и занимается английским.

Также родители переживают за 12-летнего Никиту. Когда мать его бросила, мальчика растила бабушка, но ее убил собственный сын, то есть дядя Никиты. Его определили в приемную семью, но несколько раз опекуны от него отказывались из-за агрессивного поведения. В семье Щавелевых мальчик занялся вокалом и учится на одни пятерки. Как и у девочек, у Никиты, если его не вернут Щавелевым, почти нет шансов найти новую приемную семью.

Отмечается, что Владимир в любом случае уже не вернется в семью Щавелевых. Его пока поместили в детский дом. По остальным детям вопрос решится по окончании следствия.