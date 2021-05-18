Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра

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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в городе с 21:00 19 мая до 21:00 20 мая ожидается гроза. Ожидается, что порывы ветра могут дойти до 17 метров в секунду.

К полудню 18 мая воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ прогрелся до +29,2 градуса, что стало абсолютным рекордом температуры для этой даты.

В столичном управлении МЧС жителей Москвы призвали избегать долгого нахождения на солнце, выбирать светлую одежду, носить головной убор и пить больше воды. Горожанам напомнили, что в водоемах не стоит купаться в одиночку, а в воду в неизвестных местах и вовсе не следует погружаться.