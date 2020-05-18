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Общество

19:57

Бастрыкин поручил организовать проверку после незаконных гонок в ТиНАО

общество безопасность

В Коммунарке стритрейсеры перекрыли дорогу для гонок

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи незаконными автомобильными гонками в районе Коммунарки. Об этом говорится на сайте СК РФ.

"Журналисты сообщают, что участники заездов препятствовали движению общественного и личного автотранспорта по Киевскому шоссе. Председателем СК России руководству ГСУ по городу Москве поручено обеспечить полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств произошедшего", – уточняется в заявлении ведомства.

Ожидается, что следователи примут процессуальное решения с окончанием проверки.

Инцидент произошел в Новомосковском административном округе, когда стритрейсеры перекрыли дорогу для гонок рядом с кладбищем и коронавирусным центром. Полицейские устанавливают водителей, которые участвовали в заезде.

При этом недавно нелегальный заезд был организован в Подольске. Он проходил в закрытом режиме.

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