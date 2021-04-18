Главный педиатр Москвы назвал самые опасные детали игрушек

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Названы самые опасные детали игрушек для детей. Их перечислил главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой ДЗМ Исмаил Османов.
Специалист заявил, что для ребенка небезопасными становятся любые игрушки, состоящие из мелких деталей. При этом наибольшую опасность несут в себе гелевые и магнитные шарики.
"Гелевые шарики, которые, когда попадают в организм, разбухают и увеличиваются в сотни раз, вызывают непроходимость кишечника, часто у таких детей развиваются критические состояния с угрозой жизни, при которых нужна срочная операция", – заявил врач в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что гелевые шарики невозможно увидеть ни на УЗИ, ни при рентгенологическом исследовании. Для извлечения их приходится выявлять и ловить.
"Магнитные шарики находят друг друга в кишечнике и могут вызвать перфорацию кишечника, с развитием воспаления, перитонитом", – сообщил Османов.
Специалист также отметил, что случаи проглатывания ребенком различных предметов достаточно распространены. В организме детей врачи находили винтики, монеты, колпачки от ручек, ювелирные изделия, карандаши и строительную пену. Кроме того, дети нередко глотают бытовые вещи – связку ключей или магнитные браслетики для фитнеса.
"Мама пытается успокоить ребенка, <...> дает связку ключей, <...> ребенок заинтересовался, замолчал. Мама занимается своими делами. И вдруг ребенок начинает беспокоиться, поперхиваться. Видит мама – что-то не то, и ключей нет", – рассказал Османов.
Врач предупредил, что такие предметы способны нанести пищеводу механические повреждения. Под ударом также может оказаться желудочно-кишечный тракт. Кроме того, попадание посторонних предметов в бронхи может вызвать остановку дыхания.
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