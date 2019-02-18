Эксперт оценил рейтинг регионов с самым высоким качеством жизни

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург заняли первые позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни за 2018 год. Как свидетельствуют данные исследования, замыкают список Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.
Тройка лидеров возглавляет рейтинг в течение уже многих лет и в ближайшие годы данная ситуация не изменится, считают эксперты: об этом говорит развитость инфраструктуры, экономики и социальной сферы вместе с высоким потенциалом роста, говорится в исследовании.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец отметил, что в рейтинге использовались объективные показатели Росстата и на основании их делались объективные оценки.
При этом, по его словам, существуют рейтинги, которые составляются и по субъективным показателям. Например, Финансовый университет имеет собственную программу "рейтингования качества жизни в регионах России", согласно которой чемпионом по качеству жизни является Тюмень.
"Мы опираемся на данные по субъективной оценке населением качества жизни в том городе, где они живут", – сказал эксперт. Он пояснил, что в городе может быть высокое качество дорожного хозяйства и состояние общественного транспорта, однако жители могут быть недовольны ситуацией на дорогах и транспортной доступностью мест в городе. Здесь, по мнению собеседника портала Москва 24, важнее не "количество километров автомобильных маршрутов, а удовлетворенность людей работой общественного транспорта".
То же касается и врачей, и учителей. Высокая зарплата преподавателей не влияет на качество образования и его доступность для граждан, пояснил Зубец.
По его мнению, подход, основанный на цифрах, позволяет "поднять гораздо больший объем данных и посмотреть качество жизни в городе с большего количества позиций". "Один подход не отменяет другой, их надо дополнять, комбинировать вместе, и тогда будет объективная картина положения дел", – резюмировал собеседник портала Москва 24.
Исследовательский портал Numbeo ранее составил рейтинг наиболее комфортных городов для жизни. Самым удобным российским городом для жизни стал Нижний Новгород, который занял в рейтинге из 226 городов 109-е место. Далее идут Санкт-Петербург (182) и Москва (191).
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