В Сети стал популярным ролик с обокравшим рыбака песцом

Фото: ТАСС/Zuma/Glen Stubbe

В Сети набирает популярность видеоролик с забавным инцидентом, который произошел с россиянином на рыбалке. Мужчину попытался обокрасть песец, сообщают "Дни.ру".

Рыбак заснял на видео наглого зверька. Белый хищник сперва крутился вокруг лунки, в которую рыбак складывал пойманную рыбу. Автор ролика попытался отогнать песца. "Парень, не наглей так сильно! Не ешь! Это моя мойва", – обращался к хищнику рыбак.

В итоге мужчина не выдержал, рассмеялся и разрешил зверьку поесть. "Ну ты кадр. Ладно, бери, бери", – рассмеялся любитель подледного лова. Зверек засунул мордочку в лунку и довольно захрустел свежей рыбой.