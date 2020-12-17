Звезда сериала "Реальные пацаны" Шекунова родила дочь

Фото: instagram.com/shekunovamaria

Звезда сериала "Реальные пацаны" Мария Шекунова сообщила о пополнении в семье, передают "Дни.ру".

"Знакомьтесь, это Мира. Кто-то знал, кто-то догадывался, кто-то вообще никак не ожидал, но я сознательно не афишировала этот факт, можно сказать, скрывала, пока можно было. А теперь вот, делюсь новостями", – рассказала актриса.

Для Шекуновой это уже второй ребенок. Семь лет назад она родила сына Ярослава. К съемочному процессу актриса тогда вернулась быстро.

В ноябре актриса из сериала "Клон" Стефани Бриту впервые стала мамой. Она состоит в браке с Игорем Рачковским. Первенца актриса родила в одном из перинатальных центров в Рио-де-Жанейро.