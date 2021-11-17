Москва 24: специалисты расскажут, как защитить ребенка от травли в школе и Сети

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18 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Детство без травли".

Иногда дети сталкиваются с травлей, которая может повлечь за собой тяжелые последствия. На портале "Школа. Москва" 11 ноября был запущен спецпроект, посвященный защите ребенка от буллинга.

На пресс-конференции речь пойдет о том, как помочь детям справиться с трудностями и избежать конфликтов со сверстниками.

Перед журналистами выступят:



уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

руководитель PR-службы столичного департамента образования и науки Наталья Цымбаленко;

доцент Института психологии имени Выготского РГГУ Жанна Сугак;

директор "Лиги безопасного интернета", исполнительный директор "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям" Екатерина Мизулина;

адвокат Екатерина Духина.

Смотрите прямую трансляцию 18 ноября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.