Кумин выступил за развитие трамвайной сети в столице

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Кандидат на пост мэра Москвы от партии КПРФ Вадим Кумин выступил с предложением развивать трамвайную сеть в качестве общественного транспорта в столице. Кандидат отметил, что трамваи самый экологически чистый вид наземного транспорта.

"Сейчас очень красивые трамваи. И Москва вместо того, чтобы отказываться от них, должна их всячески развивать", – цитирует Кумина Агентство "Москва". По его словам, появление трамвайных маршрутов также помогает благоустройству.

"Трамвайная сеть еще позволяет облагородить общественное пространство. Сделать и выделить отдельную зону, усадить ее газоном или придумать общественный ландшафт. Трамвай – это всегда украшение", – отметил он.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".