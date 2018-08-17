Умер лауреат "Русского Букера" Владимир Шаров

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Лауреат премии "Русский Букер", писатель Владимир Шаров умер на 67-м году жизни. Об этом передает Агентство "Москва".
"Да, он скончался. Редакция скорбит", – рассказали в "Редакции Елены Шубиной" издательства АСТ. Дата и место прощания с писателем будут объявлены позже. Причина смерти пока что остается в тайне.
Творческий дебют писателя произошел в 1979 году после публикации в журнале "Новый мир". За свою жизнь Шаров сотрудничал с многими изданиями, в том числе с журналом "Заря".
Владимир Шаров прославился как автор романов "Репетиции", "Старая девочка", "Воскрешение Лазаря", "Будьте как дети" и "Возвращение в Египет", за который он был удостоен премии "Русский Букер" в 2014 году. Последний роман писателя "Царство Агамемнона" вышел в 2018 году.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: