Умер лауреат "Русского Букера" Владимир Шаров

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Лауреат премии "Русский Букер", писатель Владимир Шаров умер на 67-м году жизни. Об этом передает Агентство "Москва".

"Да, он скончался. Редакция скорбит", – рассказали в "Редакции Елены Шубиной" издательства АСТ. Дата и место прощания с писателем будут объявлены позже. Причина смерти пока что остается в тайне.

Творческий дебют писателя произошел в 1979 году после публикации в журнале "Новый мир". За свою жизнь Шаров сотрудничал с многими изданиями, в том числе с журналом "Заря".

Владимир Шаров прославился как автор романов "Репетиции", "Старая девочка", "Воскрешение Лазаря", "Будьте как дети" и "Возвращение в Египет", за который он был удостоен премии "Русский Букер" в 2014 году. Последний роман писателя "Царство Агамемнона" вышел в 2018 году.