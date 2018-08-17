Певица Ольга Бузова засудила рестораны и караоке-бары с ее песнями

Певица Ольга Бузова засудила рестораны и караоке-бары с ее песнями, сообщает телеканал Москва 24.

Артистка требует от караоке-баров и ресторанов более 100 тысяч рублей за прослушивание только одной ее песни. Продюсеры певицы засудили уже несколько заведений за незаконное использование музыки артистки.

Пока наказали только рестораны Санкт-Петербурга – почти на 700 тысяч рублей. Однако не исключено, что проверки совсем скоро начнутся и в Москве.

Как команда Бузовой будет вычислять нарушителей, рассказали юристы. "Обычный алгоритм – это, конечно, фиксация того, что композиция звучала в ресторане. Далее автор может сделать запрос в Российское авторское общество с просьбой дать пояснение, заключен ли у РАО договор с заведением. Если не заключен, то артист понимает, что использование было незаконным", – пояснил юрист Вадим Колосов.

Между тем далеко не все артисты готовы отслеживать, в каких караоке-барах и по сколько раз на день поют их песни.

"Я не отслеживаю, потому что не понимаю, зачем это делать вообще? Людям нравятся, люди поют", – поделилась певица Елена Ваенга.

"Я отношусь положительно, если поет народ – значит, они любимы, значит, я не зря это делала, – сказала певица Любовь Успенская. – Не хочу никуда обращаться, слишком много дел, чтобы этим заниматься".