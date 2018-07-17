Памятник Анатолию Тарасову планируют установить в Москве к столетию тренера

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

В Москве установят памятник заслуженному тренеру СССР Анатолию Тарасову. Монумент появится у станции метро "ЦСКА" в декабре. Об этом ТАСС рассказал инициатор установки памятника, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Открытие монумента приурочат к столетию Анатолия Тарасова, который родился 10 декабря 1918 года.

В ближайшие две недели скульпторы Георгий Франгулян, Олег Закоморный и Михаил Плохоцкий представят эскизы архитектурному совету столицы.

"Это не просто создание памятника – это приглашение к разговору об Анатолии Тарасове, о его роли в истории отечественного и мирового хоккея, о мужестве и победе", – сказал Карелин.

Под руководством Анатолий Тарасова московский ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, девять раз подряд был выигран чемпионат мира. Тренер награжден 5 орденами, а также медалями.