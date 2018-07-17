Назван возраст самого старшего участника ЕГЭ в 2018 году

17 июля, 09:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Рособрнадзоре сообщили, что самому старшему участнику ЕГЭ в 2018 году исполнилось 77 лет. Мужчина, родившийся в 1941 году, сдавал профильный экзамен по математике, а также физику, передает RT.
Научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики, бывший руководитель Рособрнадзора Виктор Болотов сообщил, что старшее поколение, как правило, сдает экзамены, чтобы получить высшее образование.
Но в этом случае, по словам Болотова, скорее всего, ему было просто интересно, сдаст он экзамен или нет.
Он отметил, что в высших учебных заведениях есть и 60-летние студенты.
Ранее сообщалось, что с 2014 по 2018 годы в России почти в два раза возросло число выпускников, сдавших отдельные предметы ЕГЭ на 100 баллов. Если четыре года назад стобалльников было всего 3,7 тысячи человек, то летом этого года высший балл по ЕГЭ смогли получить более 6 тысяч школьников
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: