Назван возраст самого старшего участника ЕГЭ в 2018 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Рособрнадзоре сообщили, что самому старшему участнику ЕГЭ в 2018 году исполнилось 77 лет. Мужчина, родившийся в 1941 году, сдавал профильный экзамен по математике, а также физику, передает RT.

Научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики, бывший руководитель Рособрнадзора Виктор Болотов сообщил, что старшее поколение, как правило, сдает экзамены, чтобы получить высшее образование.

Но в этом случае, по словам Болотова, скорее всего, ему было просто интересно, сдаст он экзамен или нет.

Он отметил, что в высших учебных заведениях есть и 60-летние студенты.

Ранее сообщалось, что с 2014 по 2018 годы в России почти в два раза возросло число выпускников, сдавших отдельные предметы ЕГЭ на 100 баллов. Если четыре года назад стобалльников было всего 3,7 тысячи человек, то летом этого года высший балл по ЕГЭ смогли получить более 6 тысяч школьников