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Общество

17 июля, 05:15

Утраченные при ЧС документы восстановят бесплатно

общество деньги

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Законопроект, отменяющий госпошлину за восстановление документов, утраченных в результате чрезвычайной ситуации, рассмотрят 17 июля во втором чтении в Госдуме, передает Агентство "Москва".

Согласно пояснительной записке, в тексте документа предлагается льгота для граждан, обратившихся за восстановлением документов взамен пришедших в негодность из-за ЧС. В указанных случаях физлица от уплаты госпошлины освобождаются.

В настоящий момент за восстановление водительского удостоверения придется заплатить тысячу шестьсот рублей. Выдача паспорта транспортного средства обойдется в 800 рублей, свидетельства о регистрации – 500 рублей.

За выдачу нового свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния пошлина составляет 350 рублей.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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