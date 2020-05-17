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Москва 24

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Общество

10:20

Более 6,9 млн тестов на COVID-19 провели в России

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России провели более 6,9 миллиона тестирований на выявление новой коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

"По состоянию на 16.05.2020 проведено 6 916 088 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", – говорится в сообщении.

При этом под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 262 тысячи человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что любой москвич сможет через 2–3 недели оформить электронную запись для прохождения бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу.

Накануне сообщалось о том, что уже около 2 тысяч москвичей без очередей сдали тест на антитела к COVID-19. Пункты забора крови были организованы на базе 30 городских поликлиник в каждом административном округе столицы.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогом в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случая.

Уже около 2 тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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