Более 6,9 млн тестов на COVID-19 провели в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России провели более 6,9 миллиона тестирований на выявление новой коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

"По состоянию на 16.05.2020 проведено 6 916 088 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", – говорится в сообщении.

При этом под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 262 тысячи человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что любой москвич сможет через 2–3 недели оформить электронную запись для прохождения бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу.

Накануне сообщалось о том, что уже около 2 тысяч москвичей без очередей сдали тест на антитела к COVID-19. Пункты забора крови были организованы на базе 30 городских поликлиник в каждом административном округе столицы.

Согласно последним данным, в России подтвердили 9 200 новых случаев COVID-19. Коронавирус был выявлен в 83 регионах. Нарастающим итогом в стране зафиксировали 272 043 подтвержденных случая.