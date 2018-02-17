17 февраля 2018, 22:47Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за непогоды
МЧС объявило экстренное предупреждение в столичном регионе из-за неблагоприятных метеоусловий, передает телеканал Москва 24.
В Москве и области ожидается сильный снег, местами гололедица. Возможны ухудшение видимости и снежные заносы на автотрассах.
Также прогнозируется затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций.
Спасатели не исключают увеличения количества ДТП и травмирования людей. Автомобилистам и пешеходам рекомендуют особенно внимательно соблюдать ПДД.
Ранее сообщалось, что со вторника в столице ожидается очередное похолодание. Температура воздуха будет на 6–8 градусов ниже нормы. Ночь на четверг станет самой морозной нынешней зимой: похолодает до минус 21–26 градусов.