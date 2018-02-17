МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за непогоды

МЧС объявило экстренное предупреждение в столичном регионе из-за неблагоприятных метеоусловий, передает телеканал Москва 24.

В Москве и области ожидается сильный снег, местами гололедица. Возможны ухудшение видимости и снежные заносы на автотрассах.

Также прогнозируется затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций.

Спасатели не исключают увеличения количества ДТП и травмирования людей. Автомобилистам и пешеходам рекомендуют особенно внимательно соблюдать ПДД.

Ранее сообщалось, что со вторника в столице ожидается очередное похолодание. Температура воздуха будет на 6–8 градусов ниже нормы. Ночь на четверг станет самой морозной нынешней зимой: похолодает до минус 21–26 градусов.