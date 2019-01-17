Власти Хакасии прокомментировали отставку чиновницы

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Отставка заместителя министра финансов Хакасии Галины Спиридоновой связана с истечением контракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления пресс-службы и информации республики Ирину Бутенко.

По словам представителя администрации, контракт Спиридоновой истек 26 декабря 2018 года. При этом комментировать публикации, согласно которым чиновница высказала недовольство решением главы Хакасии по итогам года премировать министров в размере 200% от оклада, Бутенко отказалась.

Ранее ряд СМИ сообщили, что увольнение Спиридоновой якобы последовало за ее реакцией на премирование региональных чиновников. Также был обнародован документ с 14 фамилиями руководителей и исполняющих обязанности глав министерств и ведомств.

Отмечалось, что отдельным постановлением премию получила руководитель представительства республики в Москве Юлия Исмагилова. Размер ее вознаграждения составил 300% от оклада.

Как отметили представители региональных властей, премии были выписаны на законных основаниях, однако с января текущего года их собираются сократить.