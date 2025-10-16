Умер последний участник экспедиции Эдмунда Хиллари на Эверест

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

В Непале на 93-м году жизни скончался Канчха Шерпа – последний из оставшихся в живых участников экспедиции первых покорителей Эвереста (Джомолунгмы, 8 848,86 метра) – Эдмунда Хилари (1919–2008) и шерпы Тенцинга Норгея (1914–1986), сообщает агентство AFP.

Он присоединился к команде, несмотря на отсутствие опыта восхождений в так называемой зоне смерти – участки выше 8 тысяч метров. По словам представителя Непальской ассоциации альпинизма Гельже Шерпа, альпинист – "настоящая легенда и источник вдохновения для всех альпинистов и тех, кто трудится в этом секторе".

После знаменитого восхождения он продолжал участвовать в экспедициях до 1973 года, а затем посвятил себя благотворительности, основав фонд для помощи в получении образования детям из малообеспеченных семей.

