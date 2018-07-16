Облившего Жириновского пивом мужчину арестовали на 14 суток

Фото: Портал Москва 24/Евгения Смолянская

Болельщика, облившего главу партии ЛДПР Владимира Жириновского пивом на Никольской улице, арестовали на две недели. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение об аресте Глеба Струнникова приняла судья Тверского суда Москвы. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве.

После того, как молодой человек вылил пиво на Жириновского, тот в ответ ударил обидчика. В конфликт тут же вмешалась полиция. Несмотря на инцидент, политик успел рассказать, что во время финального матча болел за сборную Хорватии.