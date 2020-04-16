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Общество

16 апреля, 22:36

Тесты на COVID-19 телеведущего Васильева не подтвердили заражение

общество

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил, что два сданных им теста не подтвердили коронавирус. Об этом он рассказал на странице в Instagram.

"Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60-70%", – поделился российский ведущий.

По словам Васильева, он еще не думал о выписке, возможно, она будет после Пасхи. Кроме того, историк моды выразил благодарность всем, кто беспокоился о его самочувствии.

"Поскольку аппетита особенного тоже нет, уверен, что за время лечения сброшу несколько лишних килограммов, которые меня не украшали", – заключил Васильев.

При этом шоумен пожаловался на постоянную усталость и апатию. Врачи, в свою очередь, заверили его в нормальной реакции организма. Ранее у него диагностировали воспаление легких.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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