Умер глава сети отелей Marriott

Фото: AP Photo/Dieu Nalio Chery, File

Гендиректор Marriott International Арне Соренсон умер в возрасте 62 лет, сообщили в компании.

"С глубокой печалью сообщаем, что Арне М. Соренсон, президент и генеральный директор [Marriott International], неожиданно ушел из жизни 15 февраля 2021 года", – говорится в сообщении.

Врачи диагностировали у него рак поджелудочной железы. Соренсон проходил лечение в Медицинской школе Джонса Хопкинса.

Бизнесмен начал карьеру в Marriott в качестве юриста, в 2015 году его назначили гендиректором. Это первый случай, когда компанию возглавил не член семьи Марриотт. Всего Соренсон проработал в компании более 30 лет.

В прошлом году Marriott предъявили коллективный иск из-за утечки информации. По информации Financial Times, злоумышленники воспользовались доступом к базе данных в период с июля 2014 по сентябрь 2018 года.