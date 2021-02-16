Умер глава сети отелей Marriott

17:38
Фото: AP Photo/Dieu Nalio Chery, File
Гендиректор Marriott International Арне Соренсон умер в возрасте 62 лет, сообщили в компании.
"С глубокой печалью сообщаем, что Арне М. Соренсон, президент и генеральный директор [Marriott International], неожиданно ушел из жизни 15 февраля 2021 года", – говорится в сообщении.
Врачи диагностировали у него рак поджелудочной железы. Соренсон проходил лечение в Медицинской школе Джонса Хопкинса.
Бизнесмен начал карьеру в Marriott в качестве юриста, в 2015 году его назначили гендиректором. Это первый случай, когда компанию возглавил не член семьи Марриотт. Всего Соренсон проработал в компании более 30 лет.
В прошлом году Marriott предъявили коллективный иск из-за утечки информации. По информации Financial Times, злоумышленники воспользовались доступом к базе данных в период с июля 2014 по сентябрь 2018 года.
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