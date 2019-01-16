Утяшева пошутила над "беременностью" Воли

Ляйсан Утяшева пошутила над "беременностью" своего супруга Павла Воли.

Как сообщают "Дни.ру", спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram совместную фотографию с мужем и написала, что настало время раскрыть общественности все секреты.

"В последнее время много слухов и заголовков в прессе, что наша семья ждет пополнения. Настало время раскрыть все секреты. Посмотрите на животик @pavelvolyaofficial, как округлился! Ждем чуда!" – написала она.

Этой публикацией гимнастка отреагировала на слухи о том, что Утяшева и Воля готовятся стать родителями в третий раз. Поводом для таких предположений со стороны пользователей Сети стали снимки спортсменки в свободных нарядах.