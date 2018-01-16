Потребление алкоголя в России за семь лет‍ снизилось на 80%

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Потребление алкоголя в России за последние пять – семь лет‍ снизилось на 80 процентов. Об этом в ходе Гайдаровского форума заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

"Мы с вами сумели на 80 процентов снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40 процентов нарастить число активно занимающихся спортом", – сказала она.

Скворцова также отметила, что число курящих взрослых сократилось на 22 процента, а подростков и детей – в три раза.

В январе в Минздраве заявили, что изучают предложение печатать на этикетках устрашающие картинки, как на сигаретных пачках.

Ранее руководитель общественного движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев рассказал, что на каникулах наши соотечественники выпили больше миллиарда бутылок спиртного. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин добавил, что на новогодних каникулах смертность от алкоголя самая высокая.