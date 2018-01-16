Потребление алкоголя в России за семь лет‍ снизилось на 80%

Фото: YAY/ТАСС
Потребление алкоголя в России за последние пять – семь лет снизилось на 80 процентов. Об этом в ходе Гайдаровского форума заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.
"Мы с вами сумели на 80 процентов снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40 процентов нарастить число активно занимающихся спортом", – сказала она.
Скворцова также отметила, что число курящих взрослых сократилось на 22 процента, а подростков и детей – в три раза.
В январе в Минздраве заявили, что изучают предложение печатать на этикетках устрашающие картинки, как на сигаретных пачках.
Ранее руководитель общественного движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев рассказал, что на каникулах наши соотечественники выпили больше миллиарда бутылок спиртного. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин добавил, что на новогодних каникулах смертность от алкоголя самая высокая.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: