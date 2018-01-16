Эксперт рассказал, сколько алкоголя россияне выпили на новогодних каникулах

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Эксперт рассказал, сколько алкоголя россияне выпили в новогодние праздники, сообщают "Аргументы недели". Этот вопрос обсуждался на круглом столе "Стали ли россияне меньше пить во время новогодних праздников?"
По словам руководителя общественного движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, на каникулах наши соотечественники выпили больше миллиарда бутылок спиртного. Однако в эту цифру не входит алкоголь, купленный нелегально.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин добавил, что на новогодних каникулах смертность от алкоголя самая высокая. По его словам, у мужчин она выходит на первое место, опережая число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. В общей сложности спиртное сокращает жизнь примерно на 20 лет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: