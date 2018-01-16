Эксперт рассказал, сколько алкоголя россияне выпили на новогодних каникулах

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Эксперт рассказал, сколько алкоголя россияне выпили в новогодние праздники, сообщают "Аргументы недели". Этот вопрос обсуждался на круглом столе "Стали ли россияне меньше пить во время новогодних праздников?"

По словам руководителя общественного движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, на каникулах наши соотечественники выпили больше миллиарда бутылок спиртного. Однако в эту цифру не входит алкоголь, купленный нелегально.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин добавил, что на новогодних каникулах смертность от алкоголя самая высокая. По его словам, у мужчин она выходит на первое место, опережая число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. В общей сложности спиртное сокращает жизнь примерно на 20 лет.