Сенатор Инна Святенко: необходимо усиливать потенциал добровольческих организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, депутат Мосгордумы Инна Святенко заявила о необходимости усилить потенциал добровольческих организаций. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По всей России налажена работа добровольческих проектов: пенсионерам и людям, находящимся в изоляции, покупаются и доставляются лекарства и продукты. Волонтеры оказывают психологическую и материальную помощь всем, кто в ней нуждается, осуществляют уход за домашними питомцами, проводят юридические консультации и многое другое. Но ни в коем случае нельзя останавливаться: мы будем усиливать и наращивать потенциал добровольческих организаций, активнее привлекать к их деятельности молодежь", – сказала Святенко.

Оно отметила, что традиции безвозмездной деятельности имеют исторические корни, начало которых положено в социальной сфере и здравоохранении. Святенко подчеркнула, что главным испытанием в добровольческом движении стал период пандемии, когда волонтеры пришли на помощь медицине, испытавшей колоссальную нагрузку.

Ранее Сергей Собянин выразил благодарность столичным волонтерам за их работу. Мэр отметил, что в Москве участники сотен организаций делают добрые дела: оказывают помощь приютам для животных, решают экологические вопросы, помогают людям.