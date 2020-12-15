В Москве за сутки госпитализировали 1 773 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице за сутки подтвердили 5 418 новых случаев коронавируса, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Госпитализированы в медицинские учреждения 1 773 пациента, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 419 человек.
"40,3% из новых случаев приходится на людей от 18 до 45 лет, 30,8% – от 46 до 65 лет, 11,8% – от 66 до 79 лет. На людей старше 80 лет приходится 4,2% заболеваний, на детей – 12,9%", – говорится в сообщении.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Также специалисты напоминают горожанам старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями о необходимости соблюдения домашнего режима.
В столице за сутки от коронавируса вылечились еще 5 307 пациентов. Для подтверждения отсутствия заболевания у человека специалисты проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
В Москве 5 307 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
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