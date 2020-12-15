МЧС рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с животными

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
МЧС России рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с домашними животными, сообщает РИА Новости.
Такое решение в ведомстве приняли после запроса комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Там попросили внести в правила пользования пляжами возможность организации специальных мест отдыха для граждан с питомцами.
Сегодня приводить с собой на пляж животных запрещено. Исключением являются лишь собаки-поводыри. При этом в России более 50% граждан имеют домашних животных. Как считают в думском комитете, лишать этих людей возможности посещать общественные места вроде пляжей равно ограничить их права и законные интересы.
Председатель комитета Владимир Бурматов подчеркнул, что это особенно важно в условиях, когда Россия активно развивает внутренний туризм. Он заметил, что, по статистике, все больше граждан делают выбор в пользу путешествий вместе со своими животными.
В МЧС пообещали подготовить предложения по этому вопросу. В ведомстве подчеркнули, что нахождение собак на пляжах может привести к дискомфорту других отдыхающих, увеличить риск несчастных случаев, а также создать негативные предпосылки для ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния пляжа.
При этом в министерстве напомнили, что сейчас граждане с домашними животными могут свободно отдыхать на водных объектах, в том числе местах массового отдыха, но вне зон, специально оборудованных для купания.
Ранее стало известно, что россиянам запретят приходить на пляж с животными с 1 января 2021 года, исключения составляют только собаки-поводыри. Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России утвердил глава МЧС Евгений Зиничев.
Согласно документу, будет запрещено играть в спортивные игры в неустановленных местах, а также допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся. Нельзя будет находиться в воде во время подъема на пляже красного или черного флага, а также заплывать за буйки и срывать их.
Владельцев пляжей с 1 января 2021 года обяжут исследовать дно в местах заплывов, оборудовать спасательные посты, а также сообщать в экстренные службы о ЧС.
В Москве открылась онлайн-платформа по поиску хозяев бездомным животным
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: