МЧС рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с животными

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС России рассмотрит возможность оборудования пляжей для отдыха с домашними животными, сообщает РИА Новости.

Такое решение в ведомстве приняли после запроса комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Там попросили внести в правила пользования пляжами возможность организации специальных мест отдыха для граждан с питомцами.

Сегодня приводить с собой на пляж животных запрещено. Исключением являются лишь собаки-поводыри. При этом в России более 50% граждан имеют домашних животных. Как считают в думском комитете, лишать этих людей возможности посещать общественные места вроде пляжей равно ограничить их права и законные интересы.

Председатель комитета Владимир Бурматов подчеркнул, что это особенно важно в условиях, когда Россия активно развивает внутренний туризм. Он заметил, что, по статистике, все больше граждан делают выбор в пользу путешествий вместе со своими животными.

В МЧС пообещали подготовить предложения по этому вопросу. В ведомстве подчеркнули, что нахождение собак на пляжах может привести к дискомфорту других отдыхающих, увеличить риск несчастных случаев, а также создать негативные предпосылки для ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния пляжа.

При этом в министерстве напомнили, что сейчас граждане с домашними животными могут свободно отдыхать на водных объектах, в том числе местах массового отдыха, но вне зон, специально оборудованных для купания.

Ранее стало известно, что россиянам запретят приходить на пляж с животными с 1 января 2021 года, исключения составляют только собаки-поводыри. Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России утвердил глава МЧС Евгений Зиничев.

Согласно документу, будет запрещено играть в спортивные игры в неустановленных местах, а также допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся. Нельзя будет находиться в воде во время подъема на пляже красного или черного флага, а также заплывать за буйки и срывать их.

Владельцев пляжей с 1 января 2021 года обяжут исследовать дно в местах заплывов, оборудовать спасательные посты, а также сообщать в экстренные службы о ЧС.