Россияне с 2021 года смогут получать услуги нотариуса онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Со следующего года россияне смогут получать услуги нотариуса онлайн. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минэкономразвития, сообщает газета "Известия".
Согласно документу, уже в первой половине 2021 года через портал госуслуг граждане и организации смогут открыть наследственное дело, заверить перевод, получить исполнительную надпись по взысканию задолженности, а также совершить другие нотариально значимые действия.
По словам директора департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития Виталия Злобина, благодаря таким корректировкам для граждан станет доступнее и комфортнее целый перечень сервисов. Помимо этого, новые правила позволят снизить издержки для органов власти, поскольку взаимодействие с обществом целиком перейдет в онлайн.
Предполагается, что в онлайн перейдут не только сервисы нотариусов. Ожидается, что на портале госуслуг можно будет подать заявление, ходатайство или жалобу по исполнительному производству, внести изменения в национальный реестр специалистов в области строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а также получить сведения о личной электронной книжке волонтера.
В Федеральной нотариальной палате считают, что такие нововведения востребованы обществом. Также в палате указывают, что для стабильности гражданского оборота в цифровых форматах нужны удобные цифровые сервисы, которые гарантируют должную защиту прав заявителей.
В конце 2019 года Госдума приняла закон о цифровом нотариате, который разрешает оказывать профильные услуги онлайн.
В декабре Сергей Собянин отменил ограничения часов работы в нотариальных конторах. Теперь нотариусы города смогут работать по гибкому графику, самостоятельно определяя время приема посетителей. Лишь оговаривается, что количество приемных часов не может быть меньше 30 часов в неделю.
Нотариусы Москвы смогут работать по гибкому графику
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