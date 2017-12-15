После дождливых выходных Москву накроет мощный снегопад

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
После дождливых выходных в столицу придет зима. На следующей неделе город накроет сильный снегопад.
В центре погоды "Фобос" сообщили, что уже к среде сугробы могут вырасти до 15 сантиметров. Особенно обильный снегопад ожидается в понедельник – 8–23 миллиметров осадков.
Столбики термометров пересекут нулевой рубеж, образуется гололедица. А к середине недели похолодает до минус 3–8 градусов. Уточняется, что температура соответствует климатическим показателям этого времени года.
16 декабря в столице прогнозируют порывистый южный ветер. Его скорость составит 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 13–18 метров в секунду. В связи с этим в городе объявлен желтый уровень опасности.
Синоптики также предупредили о "тропических ливнях" в выходные. За два дня в городе выпадет около 45 процентов месячной нормы осадков. В ночь на субботу в Москве будет 0… +2 градуса, днем +5… +7 градусов. Это может стать новым рекордом, предыдущий был в 2006 году: тогда 16 декабря столбики термометров показывали 6,3 градуса выше нуля.
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