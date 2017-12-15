Кабмин РФ отказался запретить курение около подъездов

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Правительство не поддержало предложение сенаторов запретить курение на открытом воздухе менее чем в 10 метрах от входа в подъезды жилых домов. Такой отзыв дал кабмин на соответствующий законопроект, проходящий стадию предварительного рассмотрения в Госдуме.
Отзыв Белого дома от 16 ноября подписан зампредседателя правительства Сергеем Приходько. В документе отмечено, что в пояснительной записке к законопроекту нет обоснования выбранного расстояния в 10 метров, сообщает газета "Известия". При этом правительство признает тот факт, что законопроект составлен для защиты здоровья граждан.
В документе указано также, что допускается курение табака в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции. Кроме того, поправки не содержат анализа правоприменительной практики. В силу этих причин правительство не поддержало предложенный проект закона.
Ранее сообщалось, что экологический налог на сигареты не будут вводить в России. Минздрав отказался от данной инициативы в новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу.
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