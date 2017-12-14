Ученые: сигареты снижают привлекательность для противоположного пола

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Ученые из Британии выяснили, как курение влияет на привлекательность для противоположного пола. Об этом сообщают "Аргументы недели".

В исследовании участвовали более 500 добровольцев. Они должны были выбрать более привлекательного из пары близнецов, причем один был сфотографирован с сигаретой, а другой – без. В результате более 60 процентов мужчин выбрали некурящих женщин, и столько же участниц опроса – некурящих мужчин.

Авторы исследования отметили, что близнецы генетически идентичны и признаки старения у них проявляются почти одинаково. В итоге ученые пришли к выводу, что курящие люди выглядят хуже. Результаты эксперимента опубликованы в издании Royal Society Open Science.