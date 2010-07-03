МГУ запустит около 40 бесплатных онлайн-курсов

17:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 40 бесплатных онлайн-курсов запустят в новом семестре в МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу университета.
Проект реализуется на базе платформы "Университет без границ". В этом году коллекцию уроков пополнили курсами по квантовой криптографии и "Методам исследования в менеджменте".
В пресс-службе добавили, что каждый дистанционный курс имеет полный набор лекций и материалов для проверки знаний. Все они являются полноценной образовательной программой. По прохождению слушатели без высшего образования получат сертификат об окончании курса МГУ, а участники с высшим образованием смогут получить соответствующий документ о повышении квалификации.
Помимо общеобразовательных предметов в программу курсов входят геология, механика, ботаника низших растений, физиология центральной нервной системы и межкультурные коммуникации. В этом году МГУ также запускает новые бесплатные программы – "Азбука медицинских теорий", "Молекулярная генетика развития растений" и "Нейрофизиология поведения". Записаться на дистанционные занятия можно до 16 октября.
Платформа "Университет без границ» была создана на базе МГУ в 2013 году. Ежегодно слушателями этой программы становятся десятки тысяч людей из разных стран. Курсы разрабатывают ведущие специалисты различных факультетов на основании и в соответствии с методическими рекомендациями Московского университета.
Ранее сообщалось, что Московский государственный университет имени Ломоносова возглавил рейтинг вузов стран развивающейся Европы и Центральной Азии. Список составлен компанией Quacquarelli Symonds (QS) среди 300 университетов региона из 26 стран.
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