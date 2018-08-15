15 августа, 14:52
Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил создать в Подмосковье сеть мусороперерабатывающих заводов. По его мнению, это поможет решить проблемы в сфере обращения отходов.
Дегтярев отметил, что тема вывоза мусора очень актуальна для жителей Московской области.
"Куда девать мусор? Его же не оставишь на улице. Поэтому перспективной мне кажется тема создания современных мусоросортировочных заводов. Может быть и зарубежный опыт нужно учесть на территории Московской области, но при участии Москвы. Здесь Москве нужно выходить с предложением о создании сети мусороперерабатывающих заводов", – цитирует Дегтярева Агентство "Москва".
По его словам, нужно уравнять социальную поддержку и тарифы на транспорт для жителей Москвы и области.
"Важен вопрос транспортного обеспечения жителей Москвы и Подмосковья и вопрос социальной поддержки и выравнивания тарифов на транспорт. Это не дело, когда один дом стоит за МКАДом и семья получает социальную поддержку ниже чем в Москве. Это вызывает у людей непонимание, где-то даже зависть", – сказал Дегтярев.
Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Москвичи смогут отдать свой голос за одного из пяти зарегистрированных кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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