Следователи опубликовали видео задержания мэра Оренбурга

Следственный комитет опубликовал на своем официальном канале в YouTube видео задержания мэра Оренбурга Евгения Арапова.

Во время задержания глава города находился в больнице. Он был госпитализирован после задержания его заместителя по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова. Против Арапова возбуждено уголовное дело, объединенное с делом Борисова.

Как полагают следователи, заместитель главы города получил взятку в 600 тысяч рублей от гендиректора одной компании за общее покровительство и попустительство в сфере строительства. Из этой суммы 400 тысяч предназначались Арапову.

Во время обысков в кабинете мэра силовики обнаружили 4,2 миллиона рублей. Сейчас следствие устанавливает источник получения этих денег.