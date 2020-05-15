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Общество

19:50

Москвичей приглашают на виртуальную экскурсию по Москворецкому парку

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей приглашают на виртуальную экскурсию по Москворецкому парку. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Пользователей познакомят поближе с ушастыми совами. В разные годы их наблюдали жители районов Строгино и Крылатское. А сотрудники Мосприроды замечали птиц на Крылатских холмах, в Кировской пойме и на Щукинском полуострове.

Присоединиться к акции можно будет 16 мая в 19:00 на страницах Мосприроды в социальных сетях, а также запись будет вестись на YouTube-канале и официальном сайте.

Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили новые онлайн-занятия для москвичей. В частности, жителям столицы расскажут о том, как выращивать чайные розы, и научат выставлять свет для фотографий.

Мастер-классы, лекции и уроки ждут жителей столицы в социальных сетях музея-заповедника "Царицыно", Парка Горького, Измайловского парка, сада имени Баумана и еще полтора десятка зон отдыха. Отмечается, что для подписчиков доступно уже более 200 бесплатных творческих и образовательных видео.

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