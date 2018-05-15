В России могут ввести обязательное лицензирование квестов

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В России могут ввести обязательное сертифицирование и лицензирование квестов. Соответствующее обращение намерен направить в МВД и МЧС депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

"Сейчас квесты всего лишь приравниваются к театрализованным и карнавальным действам и не нуждаются в дополнительных согласованиях, что подвергает опасности жизни участников этих развлекательных мероприятий", – считает автор инициативы, передает RT.

Петров отмечает, что в настоящий момент организаторы развлечений, согласно действующим законам, не обязаны проходить процедуру какого-либо специализированного лицензирования в надзорных органах. По его мнению, необходимо внедрить облегченную процедуру, которая не повредит развитию данной сферы предпринимательства.

В 2017 году предлагалось ужесточить требования к организации экстремальных квестов. Речь идет о тех случаях, когда подросткам предлагают пройти, например, испытания в помещениях с опасными лабиринтами. По задумке инициаторов, в таких заведениях необходимо ввести должность наставника. Он должен будет проводить инструктаж по этапам квеста, требовать от участников телефоны родителей или близких и выяснять, есть ли у подростка хронические заболевания. Вся эта процедура должна будет фиксироваться на камеру.

В Москве официально зарегистрировано около 100 организаторов квестов, из них 20 – экстремальные. Поучаствовать можно даже детям младше 14 лет. В столице уже есть несколько случаев, когда при прохождении квеста посетители получали травмы. Так, 12-летняя москвичка распорола себе губу, наткнувшись на острый предмет в лабиринте. У другой участницы оказался хронический порок сердца, медикам удалось спасти ребенка.