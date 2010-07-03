Минобороны опубликовало снимки из повседневной жизни советских маршалов

Министерство обороны России в преддверии Дня Победы опубликовало на своем сайте уникальные фотографии из жизни советских полководцев и военачальников, сообщают "Аргументы и факты".

В специальном разделе можно увидеть ранее не опубликованные фотографии из семейных альбомов полководцев. На фотографиях полководцы и военачальники запечатлены в кругу близких и на отдыхе.

Посетители раздела смогут увидеть фото маршала Советского Союза Георгия Жукова на отдыхе в Сочи и Константина Рокоссовского на охоте. Также представлены снимки главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна, который танцует с женой, и Семена Буденного с маленьким сыном и другие. Уникальные снимки можно увидеть на сайте министерства обороны РФ.

Ранее Минобороны РФ опубликовало документы о защитниках Сталинграда. Они вошли в мультимедийный раздел сайта военного ведомства, который запустили в преддверии празднования 75-летия разгрома фашистских войск. Среди документов – рукописные тексты телеграммы-донесения генерал-полковника Константина Рокоссовского, в которых он сообщал в Ставку ВГК о взятии в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

В мае прошлого года Министерство обороны также представило архивные документы, посвященные людям и событиям, о которых рассказывается в художественных фильмах о войне. На основе представленных материалов были сняты такие военные киноленты как "В небе "ночные ведьмы" (1981), "Экипаж машины боевой" (1983), "Батальоны просят огня" (1985), "Аты-баты, шли солдаты" (1976), "Командир счастливой "Щуки" (1972).