Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало уникальные архивные документы о начале Крымской наступательной операции 1944 года.

"Часть архивов ранее находилась на секретном хранении и была доступна только для узкого круга специалистов-историков. Опубликованные материалы охватывают весь период войны и наглядно показывают, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма", – говорится в сообщении.

Среди рассекреченных документов – программа немецкого командования по уничтожению инфраструктуры полуострова, а также приказ командующего 51-й отдельной армией об участии местного населения в укреплении районов вокруг Симферополя, Евпатории и Феодосии.

Впервые представлены документы об осмотре Аджимушкайских каменоломен после освобождения полуострова. Публикуются также списки личного состава гарнизона каменоломен, книга медицинских назначений, дневник одного из защитников.

Ранее Минобороны РФ опубликовало документы о защитниках Сталинграда. Они вошли в мультимедийный раздел сайта военного ведомства, который запустили в преддверии празднования 75-летия разгрома фашистских войск. Среди документов – рукописные тексты телеграммы-донесения генерал-полковника Константина Рокоссовского, в которых он сообщал в Ставку ВГК о взятии в плен немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

В мае прошлого года Министерство обороны также представило архивные документы, посвященные людям и событиям, о которых рассказывается в художественных фильмах о войне. На основе представленных материалов были сняты такие военные киноленты как "В небе "ночные ведьмы" (1981), "Экипаж машины боевой" (1983), "Батальоны просят огня" (1985), "Аты-баты, шли солдаты" (1976), "Командир счастливой "Щуки" (1972).