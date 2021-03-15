В доме Романовых посчитали несправедливыми упреки, высказанные Меган и Гарри своей семье

18:49
Фото: ТАСС/Neil Hall/EPA
Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов заявил в диалоге с Москвой 24, что в доме Романовых считают несправедливыми упреки, которые высказали британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл в адрес своей семьи.
Закатов сообщил, что королевская семья Великобритании всегда была верна своим традициям и народу, а чета герцога и герцогини Сассекских выбрала другой путь, сделав такое заявление в адрес своей семьи.
"Безусловно, главной силой любой династии как части своего народа является приверженность традиции. И Великобританский дом может быть в России не во всем понятен, не все нам в нем нравится, но надо признать, что он верен традициям своего государства, своего народа и служит ему", – сообщил директор канцелярии.
Закатов сообщил, что официальных заявлений со стороны Российского императорского дома по этой теме не будет и открытые письма в таких случаях писать не принято, однако напомнил, что княгиня Мария Владимировна и королева Елизавета II происходят от королевы Виктории и являются друг другу четвероюродными сестрами.
"Они все равно общаются между собой на общественном поле и всегда помнят об общих предках. То, о чем они переговорят между собой, когда будет такая возможность, – это их лично дело. Публичных заявлений со стороны императорского дома не будет", – подчеркнул директор канцелярии.
Закатов отметил, что шум вокруг этой истории должен пройти достаточно быстро, если его не подогревать.
"И, насколько нам известно, в самой Великобритании большинство граждан высказались в поддержку королевы и королевского дома в целом. И с каким-то недоумением и огорчением восприняли слова герцога и герцогини Сассекских", – добавил Закатов.
Ранее, как сообщает РИА Новости, герцогиня Сассекская Меган Маркл направила запрос в Букингемский дворец с требованием продемонстрировать ей документы, электронные письма или текстовые сообщения, связанные с обвинениями в нападках с ее стороны.
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