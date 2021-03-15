В доме Романовых посчитали несправедливыми упреки, высказанные Меган и Гарри своей семье

Фото: ТАСС/Neil Hall/EPA

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов заявил в диалоге с Москвой 24, что в доме Романовых считают несправедливыми упреки, которые высказали британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл в адрес своей семьи.

Закатов сообщил, что королевская семья Великобритании всегда была верна своим традициям и народу, а чета герцога и герцогини Сассекских выбрала другой путь, сделав такое заявление в адрес своей семьи.

"Безусловно, главной силой любой династии как части своего народа является приверженность традиции. И Великобританский дом может быть в России не во всем понятен, не все нам в нем нравится, но надо признать, что он верен традициям своего государства, своего народа и служит ему", – сообщил директор канцелярии.





Александр Закатов директор канцелярии главы Российского императорского дома Молодые люди, которые приняли другое решение, – это их право, безусловно, как каждой личности. Но, с нашей точки зрения, упреки, которые ими высказаны в адрес своей династии, своей семьи несправедливы. Но пусть они сами разбираются в кругу своей семьи. Думаю, этот вопрос будет улажен и в конце концов все помирятся.

Закатов сообщил, что официальных заявлений со стороны Российского императорского дома по этой теме не будет и открытые письма в таких случаях писать не принято, однако напомнил, что княгиня Мария Владимировна и королева Елизавета II происходят от королевы Виктории и являются друг другу четвероюродными сестрами.

"Они все равно общаются между собой на общественном поле и всегда помнят об общих предках. То, о чем они переговорят между собой, когда будет такая возможность, – это их лично дело. Публичных заявлений со стороны императорского дома не будет", – подчеркнул директор канцелярии.

Закатов отметил, что шум вокруг этой истории должен пройти достаточно быстро, если его не подогревать.





Александр Закатов директор канцелярии главы Российского императорского дома Если специально запланирована такая кампания по дискредитации монархии и это будут повторять, то, конечно, ситуация продлится дольше. Но я уверен, что это не повредит основам британской монархии.

"И, насколько нам известно, в самой Великобритании большинство граждан высказались в поддержку королевы и королевского дома в целом. И с каким-то недоумением и огорчением восприняли слова герцога и герцогини Сассекских", – добавил Закатов.

Ранее, как сообщает РИА Новости, герцогиня Сассекская Меган Маркл направила запрос в Букингемский дворец с требованием продемонстрировать ей документы, электронные письма или текстовые сообщения, связанные с обвинениями в нападках с ее стороны.