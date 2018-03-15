Морозы вместо капели. В столицу возвращается аномальный холод

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Февральские морозы вернутся в Москву ближе к выходным. Столбики термометров в столичном регионе могут опуститься до -22 градусов, сообщает портал "Метеоновости".
Холодный воздух начнет проникать в регион уже к вечеру четверга, 15 марта. Температура продолжит понижаться и в пятницу – под утро ожидается до -10 градусов, днем – от -5 до -7.
Средняя суточная температура окажется ниже нормы на 5 градусов, и будет соответствовать середине февраля. Местами пройдет слабый снег.
В ночь на субботу, 17 марта, воздух остынет до -14... -17 градусов, по области похолодает до -22. В дневные часы температура воздуха составит -7... -12 градусов. В воскресенье выглянет солнце. За счет этого температура повысится до -5...-7 градусов.
Ранее синоптики предупреждали, что в течение четверга в столице выпадет около 20% месячной нормы осадков. К уборке снега привлечено более 12 тысяч единиц спецтехники.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: