Морозы вместо капели. В столицу возвращается аномальный холод

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Февральские морозы вернутся в Москву ближе к выходным. Столбики термометров в столичном регионе могут опуститься до -22 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

Холодный воздух начнет проникать в регион уже к вечеру четверга, 15 марта. Температура продолжит понижаться и в пятницу – под утро ожидается до -10 градусов, днем – от -5 до -7.

Средняя суточная температура окажется ниже нормы на 5 градусов, и будет соответствовать середине февраля. Местами пройдет слабый снег.

В ночь на субботу, 17 марта, воздух остынет до -14... -17 градусов, по области похолодает до -22. В дневные часы температура воздуха составит -7... -12 градусов. В воскресенье выглянет солнце. За счет этого температура повысится до -5...-7 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в течение четверга в столице выпадет около 20% месячной нормы осадков. К уборке снега привлечено более 12 тысяч единиц спецтехники.