Бесплатные занятия по кинопроизводству проведут для подростков на ВДНХ

Фото: пресс-служба Киностудии Горького

Креативное пространство "Кинокампус Горького" и Минкультуры РФ проведут серию бесплатных занятий для подростков по кинопроизводству. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Принять участие в проекте смогут ребята от 14 до 17 лет. Вместе с профессионалами они напишут сценарий, распределят роли и проведут съемки. Всего запланировано семь мастер-классов. Результатом каждого из них станет короткий учебный фильм", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Занятия пройдут в павильоне № 19 "Атом" на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия". Их организуют в пространстве "Атомариум" на третьем этаже павильона. Посетить занятия можно по предварительной регистрации на сайте.

Дополнительно 20 января для детей старше 12 лет "Кинокампус Горького" проведет мастер-класс по созданию подкастов. 21 января юных москвичей ожидают занятия по анимационному дизайну, актерскому мастерству и производству фильмов.

Вход на мастер-классы будет осуществляться по предварительной регистрации, которую можно пройти на сайте пространства.

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