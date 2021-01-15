Программа для волонтеров старшего возраста заработает в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве заработает федеральная программа "Молоды душой", в рамках которой еще больше горожан старшего возраста смогут познакомиться с волонтерством и реализовать себя в добровольческой деятельности. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, на сегодняшний день в городе насчитывается более 600 волонтеров старше 55 лет. Они активно участвуют в социальных, спортивных, экологических, патриотических акциях и мероприятиях. Программа "Молоды душой" поможет им реализовать свой потенциал, даст еще больше возможностей для самореализации и общения.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что в программе принять участие может каждый горожанин.

"Серебряное" волонтерство – это невероятно перспективное направление, ведь москвичи старшего возраста могут поделиться с нами своим жизненным опытом, мудростью, стать наставниками для молодежи. Но также это сфера, требующая внимания и новых решений, которые изменят отношение к старости", – отметила Драгунова.

Чтобы стать волонтером программы "Молоды душой", гражданам старше 55 лет нужно будет заполнить анкету на сайте "Мосволонтер". Подробности о программе можно узнать по телефону 8 (499) 722-69-98.

В материале говорится, что все желающие пройдут тематическое обучение в зависимости от уровня подготовки в этой области. Для тех, кто делает только первые шаги в этом направлении, подготовлена программа "Включайся". Добровольцы, которые в будущем планируют сами проводить занятия базового курса, могут также пройти программу "Обучай".

В ходе обучения по программе "Управляй" участникам расскажут все о работе с группами, также они изучат нормативно-правовое сопровождение деятельности, форматы привлечения добровольцев и много другое.

Ранее стало известно, что число зарегистрированных добровольцев в ресурсном центре "Мосволонтер" превысило 100 тысяч человек. Волонтеры помогают гражданам, которые соблюдают домашний режим из-за коронавируса, доставляя им необходимые продукты и лекарства, а также помогают другим нуждающимся в помощи людям.