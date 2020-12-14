Скончался оперный певец Владимир Кравцов

Фото: facebook.com/mariinsky.theatre

Оперный певец, заслуженный артист РСФСР Владимир Кравцов скончался на 94-м году жизни, сообщается на сайте Мариинского театра.

Маэстро Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра выразили искренние соболезнования родным и близким певца. О дате и месте прощания объявят позднее.

В время Великой отечественной войны Владимир Кравцов участвовал в прорыве обороны на Висле, освобождении городов Сохачев, Скерневице, Лович, Быдгощ, форсировании Одера, дошел до Берлина.

Карьеру певца начинал в Азербайджанском театре оперы и балета имени Ахундова. В 1958 году пришел в Кировский театр. Затем почти четверть века Кравцов исполнял главные партии тенорового репертуара на ленинградской сцене.