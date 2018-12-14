Facebook сообщил об ошибке, дающей доступ к фотографиям

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Facebook обнаружил ошибку, которая могла затронуть до 6,8 миллионов пользователей, которые использовали свой логин для предоставления разрешения сторонним приложениям на доступ к фото. Об ошибке сообщается в блоге Facebook.

По данным Facebook, из-за ошибки с 13 по 25 сентября некоторые сторонние приложения могли получить доступ к большему числу фотографий пользователей, чем обычно.

"Мы обычно предоставляем приложению доступ только к тем фотографиям, которыми пользователи делятся в своей хронике. В данном случае ошибка потенциально дала разработчикам доступ к другим фотографиям, например, к таким, которыми пользователи поделились на Marketplace или в Facebook Stories", – сказано в сообщении.

Также ошибка коснулась тех фотографий, которые пользователи загружали в Facebook, но не публиковали. Сейчас проблему уже устранили. В компании пообещали, что будут сотрудничать с разработчиками, чтобы удалить фотографии пользователей, которые были затронуты.

В начале декабря около 43 процентов пользователей Facebook столкнулись с трудностями, пытаясь войти в соцсеть.