Экипаж МКС эвакуировали из спускаемой капсулы

Фото: facebook.com/Roscosmos
Экипаж МКС, вернувшийся на Землю, эвакуировали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-05". Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
В экипаж входят российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский Паоло Несполи. В ведомстве отметили, что самочувствие экипажа хорошее.
Космонавты провели на МКС 139 суток. На орбите остаются космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.
"Союз МС-07" с экипажем очередной миссии должна стартовать с космодрома Байконур 17 декабря. На станцию отправятся Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований Норишиге Канаи.
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