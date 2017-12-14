Экипаж МКС эвакуировали из спускаемой капсулы

Экипаж МКС, вернувшийся на Землю, эвакуировали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-05". Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В экипаж входят российский космонавт Сергей Рязанский, американский астронавт Рэндольф Брезник и итальянский Паоло Несполи. В ведомстве отметили, что самочувствие экипажа хорошее.

Космонавты провели на МКС 139 суток. На орбите остаются космонавт "Роскосмоса" Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

"Союз МС-07" с экипажем очередной миссии должна стартовать с космодрома Байконур 17 декабря. На станцию отправятся Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований Норишиге Канаи.