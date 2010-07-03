Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре

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МЧС предупредило жителей Москвы и области о сильном ветре, который сохранится до вечера. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба ведомства

Спасатели советуют, находясь дома, закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Если же непогода застала на улице, нужно укрыться в подъезде или прочном здании.

Нельзя прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и под деревьями. Также не следует подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.