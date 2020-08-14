Хозяев квартир предлагают штрафовать за шумных жильцов

Хозяев квартир будут штрафовать за шумных жильцов

В Госдуме хотят принять закон, направленный на борьбу с шумными вечеринками в съемных помещениях. С таким предложением выступили депутаты после частых жалоб москвичей на постоянный шум, доносящийся из соседних квартир, передает телеканал Москва 24.

В доме № 34 на улице Кржижановского соседи уже давно просят разобраться с организованным, по их словам, притоном на первом этаже. Местные жители говорят, что в квартиру днем и ночью приходят неизвестные им люди.

"Считаете, притон – это нормально? Это нормально? Ведь здесь очередь выстраивается! Я иду на работу, а тут человек по пять стучат в эту дверь", – рассказала жительница дома.

По словам других соседей, из квартиры постоянно доносятся крики мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Многие жители просто боятся отпускать своих детей из дома.

"Выходят в два часа ночи, кричат просто невыносимо. Гогочут, смеются, я не знаю, сколько ночей я из-за них не спала!" – рассказала соседка.

Жительница дома, расположенного на Тверской улице, Маргарита Зобнина также устала бороться с бесконечными вечеринками за стенкой. По ее словам, шум доносится из квартиры в круглосуточном режиме.

"Квартира над нами сдается через интернет на сайте по посуточной аренде для туристов и так далее. Устраивают тусовки до пяти часов утра, а когда они уезжают, приезжают следующие. Вешали им записки, мы приходили к ним сами, просили быть потише. В 80% случаев нас посылают", – рассказала Зобнина.

Чтобы разобраться с ночными тусовками в жилых домах, депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести в стране так называемый закон о соседском праве. Он запрещает практически любой шум после полуночи. Первые слушания пройдут уже осенью.

"Нарушением не являются те звуки или вибрации, источником которых является обычная жизнедеятельность человека: плач ребенка, шум воды в системе или обычная ходьба", – пояснил депутат Анатолий Выборный.

Политик отметил, что в случае принятия данного закона собственнику квартиры может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей за шумные вечеринки. Однако многие юристы не поддерживают данную инициативу депутатов.

"Лай собаки запретить, ну как можно запретить? Как собственник жилья, сдавая квартиру внаем, может предусмотреть, что у жильцов будет ночью лаять собака? Почему он должен нести ответственность в 50 тысяч рублей. Ну это, конечно, абсурдно!" – высказал мнение юрист Сергей Афанасьев.

Арендодатели квартир пока также не совсем разделяют с депутатами данное предложение. Ксения Анциферова отметила, что в таком случае нужно составлять договор с прописанными правилами и брать повышенный залог.

"Все нужно прописывать в договоре и брать повышенный залог в таком случае. В рамках залога ты можешь себя обезопасить и все указать. И, конечно же, это должно браться с арендатора", – отметила Анциферова.

Ранее сообщалось, что в ходе осенней сессии Госдума, как предполагается, будет рассматривать законопроект, дополняющий Жилищный кодекс отдельной статьей об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать режим тишины ночью.

