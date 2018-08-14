Сенатор Пушков прокомментировал слова Вайкуле про запрет на посещение Крыма

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Сенатор Алексей Пушков назвал "выдумкой и ахинеей" заявление певицы Лаймы Вайкуле о запрете выступать в Крыму.
По его словам, "никакого запрета не существует", о чем свидетельствует факт посещения полуострова депутатами и журналистами из Евросоюза.
"А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная", — написал Пушков в Twitter.
Насчет «запрета» гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в т.ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали - и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 августа 2018 г.
Помимо этого, он посоветовал певице не приезжать на заработки в Россию, а "петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы".
Чтобы не видеть «сошедших с ума и зомбированных людей-зверей», которым пришлись не по душе заявления Вайкуле, ей достаточно не приезжать на заработки в Россию, а петь в кафе на полу-пустых пляжах Юрмалы для «европейцев», которых там нет и которые вообще не знают, кто она такая.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 августа 2018 г.
Артистка во время своей поездки по Одессе заявила, что не согласилась бы поехать в Крым, независимо от размера предложенного гонорара. Она также добавила, что рада распаду СССР и не питает к нему симпатии.
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