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Общество

14 августа, 01:41

Сенатор Пушков прокомментировал слова Вайкуле про запрет на посещение Крыма

общество

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сенатор Алексей Пушков назвал "выдумкой и ахинеей" заявление певицы Лаймы Вайкуле о запрете выступать в Крыму.

По его словам, "никакого запрета не существует", о чем свидетельствует факт посещения полуострова депутатами и журналистами из Евросоюза.

"А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная", — написал Пушков в Twitter.


Помимо этого, он посоветовал певице не приезжать на заработки в Россию, а "петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы".


Артистка во время своей поездки по Одессе заявила, что не согласилась бы поехать в Крым, независимо от размера предложенного гонорара. Она также добавила, что рада распаду СССР и не питает к нему симпатии.

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