Сенатор Пушков прокомментировал слова Вайкуле про запрет на посещение Крыма

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Сенатор Алексей Пушков назвал "выдумкой и ахинеей" заявление певицы Лаймы Вайкуле о запрете выступать в Крыму.

По его словам, "никакого запрета не существует", о чем свидетельствует факт посещения полуострова депутатами и журналистами из Евросоюза.

"А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная", — написал Пушков в Twitter.

Насчет «запрета» гражданам ЕС посещать Крым: никакого запрета не существует. Депутаты из Франции, Италии, Германии, других стран ЕС, журналисты, политики, в т.ч. Берлускони и нынешний вице-премьер Италии Сальвини, посещали - и не раз. А певице запрещено?! Выдумка и ахинея полная. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 августа 2018 г.



Помимо этого, он посоветовал певице не приезжать на заработки в Россию, а "петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы".

Чтобы не видеть «сошедших с ума и зомбированных людей-зверей», которым пришлись не по душе заявления Вайкуле, ей достаточно не приезжать на заработки в Россию, а петь в кафе на полу-пустых пляжах Юрмалы для «европейцев», которых там нет и которые вообще не знают, кто она такая. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 августа 2018 г.



Артистка во время своей поездки по Одессе заявила, что не согласилась бы поехать в Крым, независимо от размера предложенного гонорара. Она также добавила, что рада распаду СССР и не питает к нему симпатии.