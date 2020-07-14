Кот Мостик решил стать журналистом

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Символ моста через Керченский пролив кот Мостик нашел новую работу и готовится к переезду. Как сообщает РИА Новости, вскоре он станет журналистом в крымском представительстве МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
"Теперь буду главным начальником в отделе котоновостей", – говорится на странице кота в Instagram.
В своем блоге кот сообщил, что завершает вахту на Крымском мосту, а за главного там теперь остается чайка Валера.
Кот Мостик стал талисманом Крымского моста с первого дня стройки. Он рос в бытовке рабочих и был свидетелем погружения свай и опор, наблюдал за сборкой и подъемом пролетов. Мостик был руководителем Котмостнадзора, а вместе с ним стройку инспектировали чайка Валера, лиса Лизавета, дельфин Максим, ящерица Оксана, баклан Варфоломей и пес Цыган.
В декабре кот Мостик проверил железнодорожную часть Крымского моста.
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